Siria: scontri tra oppositori armati e governativi nel sud Torna tensione nella regione di Daraa a confine con la Giordania

(ANSAmed) - BEIRUT, 05 AGO - Si è alzata pericolosamente la tensione nella Siria meridionale al confine con la Giordania tra forze governative e gruppi armati delle opposizione, tre anni dopo il raggiungimento di una tregua tra le parti mediata dalla Russia.



Fonti locali a Daraa e a Damasco riferiscono di un preoccupante inasprimento delle violenze armate dentro e fuori la città di Daraa, capoluogo dell'omonima regione nota per aver innescato nella primavera del 2011 la rivolta popolare siriana poi degenerata in un conflitto armato intestino e regionale.



La zona è dal 2018 controllata da una serie di gruppi armati, alcuni affiliati al governo centrale di Damasco e altri vicini alla Russia. Mosca, nonostante si alleata del governo siriano, nella zona favorisce una serie di gruppi locali che fino al 2018 facevano parte delle opposizioni ma che hanno poi accettato di essere integrati nelle file delle forze lealiste.



Questi stessi gruppi rivendicano però autonomia nel controllare le risorse e il territorio di Daraa, città da dieci anni di fatto divisa in due: una zona sotto pieno controllo governativo e un'altra rimasta di fatto ai gruppi ex opposizione e cooptati dalla Russia.



Da fine luglio la tensione tra le parti è salita dopo che le forze governative hanno tentato di imporre alle milizie locali ex opposizione di consegnare le armi leggere, nel rispetto dell'accordo siglato nel 2018. Le fazioni locali si sono per ora rifiutate e da giorni è cresciuta la tensione armata.



Nelle ultime ore si sono verificati nuovi bombardamenti di artiglieria e scontri a fuoco. Emissari militari russi sono a Daraa per cercare di mediare tra le parti, ma finora i tentativi di negoziazione sono falliti. (ANSAmed).