Israele: fonti militari, salva di 10 razzi dal Libano Le batterie Iron Dome sono entrate in azione

(ANSAmed) - TEL AVIV, 06 AGO - Una salva di almeno 10 razzi è stata lanciata stamane dal Libano sud, dalla zona delle 'Fattorie Shaba', in direzione di Israele, presso il monte Hermon. Lo ha riferito la radio militare. Secondo la emittente le batterie di difesa Iron Dome hanno intercettato la maggior parte dei razzi. Alcuni di essi sono invece caduti in aree aperte. Non si ha finora notizia di vittime, ha precisato l'emittente. (ANSAmed).