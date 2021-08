Covid: Israele, 500 mila hanno ricevuto terza dose Pfizer Bennett: 'Vaccinare 90% over 60 entro venerdì, poi gli over 50'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 09 AGO - Continua a ritmo serrato in Israele la vaccinazione con una terza dose di Pfizer per gli 'over 60' che hanno ricevuto le prime due dosi oltre cinque mesi fa. In otto giorni, informa il ministero della sanità, è stata somministrata a 500 mila israeliani. Il premier Naftali Bennett ha mostrato compiacimento per il successo della campagna e ha incoraggiato le casse mutue a completare entro venerdì la somministrazione della terza dose al 90 per cento degli 'over 60'. Secondo il ministro della sanità Nitzan Horowitz sono "incoraggianti" i dati relativi al primo scaglione di israeliani che hanno ricevuto la terza dose. In particolare si ritiene che essi siano meno esposti a complicazioni, se fossero contagiati dal virus.



Intanto la ministra della Giustizia Ayelet Shaked ha anticipato che il governo sta esaminando adesso la possibilità di vaccinare con una terza dose anche gli 'over 50' che abbiano ricevuto le prime due dosi oltre cinque mesi fa. Una decisione in merito, secondo Shaked, dovrebbe giungere fra due settimane. (ANSAmed).