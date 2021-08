Incendi: in Grecia bruciati 100mila ettari in 2 settimane Dati Ue, metà della superficie dell'isola Evia in fumo



precedente

successiva BRUXELLES - In due settimane in Grecia sono andati a fuoco oltre 100mila ettari di foreste e terreni agricoli. Si tratta di un record dagli incendi mortali del 2007 che devastarono diverse regioni del Paese. Emerge dai dati aggiornati del Sistema europeo di informazione sugli incendi boschivi (Effis). A subire le conseguenze peggiori, con più della metà della sua superficie bruciata, è stata l'isola di Evia. "Gli incendi" nel Paese "sono ancora molto distruttivi e hanno un raro livello di intensità", ha commentato Mark Parrington, del servizio di monitoraggio del cambiamento climatico Ue Copernicus.

© Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati