Israele: razzo da Gaza intercettato da Iron Dome

TEL AVIV - Un razzo da Gaza è stato lanciato verso il sud di Israele e intercettato dal sistema di difesa Iron Dome. Le sirene di allarme antimissili erano risuonate a Sderot e nelle comunità israeliane non lontano dalla Striscia. Lo ha fatto sapere il portavoce militare.



Oggi nella Striscia di Gaza è prevista una riunione delle fazioni palestinesi per decidere eventuali "passi verso una escalation" a seguito del blocco dei finanziamenti dal Qatar per la ricostruzione della Striscia dopo la guerra con Israele dello scorso maggio.



Le fazioni hanno già respinto la richiesta di Israele di collegare l'allentamento delle restrizioni all'enclave palestinese alla restituzione dei resti di due soldati uccisi nella guerra del 2014 e trattenuti nella Striscia. Haaretz ha citato membri dei Comitati di Resistenza popolare secondo cui l'intento della riunione è di formare tra l'altro una posizione comune tra le fazioni e "decidere passi graduali verso una escalation che comincerebbe con la ripresa del lancio dei palloni incendiari verso Israele e operazioni notturne in prossimità della frontiera" con lo stato ebraico.