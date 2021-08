Migranti: Spagna, oltre 50 persone entrano a Melilla In 150 hanno provato a scavalcare la barriera sul confine

(ANSAmed) - MADRID, 17 AGO - Oltre 50 persone sono riuscite a entrare prima dell'alba in territorio spagnolo attraverso il confine tra il Marocco e l'enclave di Melilla, secondo autorità iberiche citate da diversi media. Si tratta di alcuni dei circa 150 migranti che nella notte hanno tentato di scavalcare la barriera situata alla frontiera ibero-marocchina, hanno aggiunto le stesse fonti.



Ora le 57 persone che sono riuscite nell'intento dovranno osservare un periodo di quarantena presso una delle strutture utilizzate dalle autorità spagnole per sistemarvi i migranti in arrivo. I tentativi di entrata irregolare a Melilla sono frequenti: lo scorso 22 luglio ci riuscirono più di 230 persone.(ANSAmed).