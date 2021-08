Covid: superati i 600 casi gravi in Israele

TEL AVIV - Per la prima volta da mesi, i casi gravi di Covid in Israele hanno superato le 600 unità. In aumento anche i decessi arrivati, con 4 nuove morti, a 6.726.



Ieri le nuove infezioni registrate sono state 7.856 a fronte di 145.724 test con un tasso ora al 5,5%, in lieve flessione.



Intanto prosegue a pieno ritmo la vaccinazione con la terza dose che oramai ha superato il milione di persone.