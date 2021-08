Covid: Tunisia, quarantena in hotel per i non vaccinati Esentato chi ha completato ciclo vaccinale

(ANSAmed) - TUNISI, 20 AGO - Tutte le persone che non hanno completato un ciclo di vaccinazione anti-Covid in entrata in Tunisia dovranno sottoporsi a partire dal 25 agosto 2021 a un periodo di quarantena obbligatoria di 10 giorni in un hotel convenzionato, a loro spese.



Lo ha detto il presidente del Comitato di quarantena presso il Ministero della Salute tunisino, Mohamed Rabhi, all'agenzia Tap, precisando che il proprio ministero, in coordinamento con quello del Turismo, sta lavorando all'elaborazione dell'elenco degli hotel aderenti al programma.



I viaggiatori che hanno ricevuto le due dosi del vaccino sono esentati dal periodo di quarantena, a condizione della presentazione al loro arrivo in Tunisia di un test Pcr negativo effettuato 72 ore prima della loro entrata sul territorio e di un documento rilasciato dalle autorità ufficiali che dimostri la vaccinazione completa, ha detto Rabhi, aggiungendo che il codice Qr non verrà utilizzato, per il momento, per verificare i certificati di vaccinazione. (ANSAmed).