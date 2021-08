Arabia Saudita: secondo drone contro scalo Abha, 8 feriti

RIAD - Otto persone sono rimaste ferite e un aereo civile è stato danneggiato oggi in un attacco lanciato da un secondo drone contro l'aeroporto di Abha, nel sudovest dell'Arabia Saudita: lo ha reso noto la coalizione militare guidata da Riad citata dall'emittente tv statale Al-Ekhbariya.



Riad ha puntato il dito contro i ribelli Houthi in Yemen denunciando un "crimine di guerra". In precedenza, come ha ricordato anche l'emittente, un drone che si preparava ad attaccare lo scalo era stato "intercettato e abbattuto". Sempre secondo la coalizione, in mattinata c'era stato un primo attacco di un drone contro l'aeroporto, che non aveva provocato danni o feriti.