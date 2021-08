Migranti: Tunisia sventa 97 partenze verso l'Europa Dal 22 al 28 agosto, fermate 1.203 persone

(ANSAmed) - TUNISI, 31 AGO - La Guardia costiera tunisina ha bloccato nella settimana dal 22 al 28 agosto, 97 tentativi di migrazione illegale via mare "verso le coste europee", fermando in tutto 1.203 persone. Lo si legge in un comunicato del Ministero dell'Interno di Tunisi che riassume i risultati delle attività delle forze di sicurezza in questo periodo.



La Guardia nazionale ha sventato 12 tentativi di migrazione clandestina via terra, arrestando altre 71 persone e impedito 83 operazioni di contrabbando su tutto il territorio nazionale, sequestrando merci per un valore totale stimato di circa 1,2 milioni di euro, si legge ancora nella nota.(ANSAmed).