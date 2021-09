Barcone semiaffondato a Lampedusa, salvi i 125 migranti

ROMA - Tragedia sfiorata a Lampedusa: 125 migranti a bordo di due barconi, uno dei quali è semiaffondato, sono stati salvati sull'isola dei Conigli, a Lampedusa, dove erano rimasti bloccati a causa del mare mosso. Tutte e 125 le persone, tra cui 49 donne e 20 minori, sono salvi e in buone condizioni di salute, anche se diversi si trovano in evidente stato di shock.I migranti sono stati soccorsi da due motovedette della Guardia Costiera: il salvataggio è stato complesso a causa delle condizioni del mare e ha richiesto l'intervento dei Rescue swimmer, che hanno raggiunto via mare la costa e hanno proceduto al recupero di tutte le persone.