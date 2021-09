Parte vaccinazione migranti, due mini hub a Lampedusa

ROMA - Il commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo, in seguito alla decisione del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese di vaccinare tutti i migranti che sbarcano in Italia, ha avviato ieri a Lampedusa la campagna di immunizzazione. Lo rende noto la struttura commissariale sottolineando che in collaborazione con la Asp di Palermo, le forze dell'ordine e la Croce Rossa sono stati aperti due minihub che consentiranno di vaccinare immediatamente chi sbarca sulle coste dell'isola. I due presidi sono gestiti da altrettanti team sanitari costituiti da ufficiali medici e sottufficiali infermieri dell'Esercito, affiancati da personale di supporto logistico-amministrativo. Si tratta di due team che già operavano in Sicilia e che sono stati spostati a Lampedusa.



La campagna di vaccinazione è partita mentre sull'isola si trovavano i rappresentanti dell'ambasciata Usa a Roma e del consolato Usa a Napoli, che hanno avuto un incontro con il capo dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione, il prefetto Michele Di Bari. I diplomatici dopo aver visitato l'hotspot di contrada Imbriacola e la tenda approntata dall'Esercito per la vaccinazione dei migranti, hanno espresso apprezzamento per la gestione dell'accoglienza e le modalità di coordinamento con l'emergenza sanitaria in atto da parte del Ministero dell'Interno e della Prefettura.