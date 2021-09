Gerusalemme: attacco con un coltello in un negozio, 2 feriti Polizia: 'Il terrorista ha colpito 2 civili, ebrei ortodossi'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 13 SET - Almeno due persone sono rimaste ferite in modo leggero in un attacco a coltellate vicino la Stazione degli autobus di Gerusalemme. Lo ha riferito la polizia secondo cui "un terrorista è entrato in un negozio a Jaffa Street ed ha accoltellato due civili". L'aggressore è stato colpito dalla reazione di alcuni guardie di sicurezza che gli hanno sparato.



Secondo Haaretz, ad essere stati colpiti sono due giovani ebrei ortodossi (haredim) poi portati in ospedale. Quello a Gerusalemme è il secondo attacco di oggi: il primo è avvenuto ai danni di un soldato israeliano a Gush Etzion. (ANSAmed).