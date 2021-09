Tunisia: catene umane contro sversamenti inquinanti in mare Su spiagge protesta per scarichi industriali e fognari

(ANSAmed) - TUNISI, 13 SET - Una lunga catena umana sulle spiagge della periferia sud della capitale tunisina ha unito decine di migliaia di persone, ambientalisti e società civile per chiedere la fine dello sversamento delle acque reflue e degli scarichi industriali in mare, e esortare le autorità a intervenire per fermare questo fenomeno.



La manifestazione è andata in scena in particolare sulle spiagge di Rades, Ezzahra, Hammam Lif, Hammam Chott e Borj Cédria, e secondo gli organizzatori è stata la più lunga catena umana mai realizzata in Tunisia. L'Ong Forum tunisino per i diritti economici e sociali (Ftdes) ha invitato i cittadini a protestare contro il rifiuto delle autorità competenti e dei vari governi per trattare questo fascicolo, ricordando che "sono stati mobilitati fondi ingenti per riabilitare gli impianti di trattamento delle acque reflue della regione e salvare il mare nella periferia sud della capitale, ma questi progetti sono rimasti mere promesse elettorali a cui non è stato dato seguito". L'Ufficio nazionale di Igiene (Onas), l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (Anpe) e l'Agenzia per la Protezione e la Pianificazione del Litorale (Apal) sono stati i principali obiettivi di questa mobilitazione in quanto identificati dal Forum come primi responsabili del degrado dell'ambiente sulle coste delle periferie a sud di Tunisi.



