Zaki: Amnesty, domani la prima udienza del processo 'Contestato scritto in difesa della minoranza cristiana copta'

(ANSAmed) - BOLOGNA, 13 SET - "Come si temeva, dopo un anno e sette mesi di detenzione preventiva, Patrick Zaki va a processo.



La prima udienza è prevista domani, 14 settembre. Gli è contestato uno scritto del 2019 in difesa della minoranza copta". Lo annuncia, su Twitter, il portavoce di Amnesty International in Italia, Riccardo Noury. (ANSAmed).