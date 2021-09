Clima: Guterres, alto rischio fallimento della Cop26 'Mondo su percorso catastrofico verso riscaldamento 2,7 gradi'

(ANSAmed) - NEW YORK, 17 SET - "Il mondo è su un percorso catastrofico verso 2,7 gradi di riscaldamento globale. C'è un alto rischio di fallimento della Cop26. È chiaro che ognuno deve assumersi le proprie responsabilità, abbiamo bisogno di più ambizione in materia finanziaria, di adattamento e mitigazione".



Lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, al Major Economies Forum on Energy and Climate organizzato dal presidente Usa Joe Biden.



"I Paesi sviluppati devono mantenere l'impegno di mobilitare 100 miliardi di dollari l'anno per sostenere l'azione per il clima nelle nazioni in via di sviluppo", ha aggiunto, sottolineando che il rapporto annuale dell'Ocse rivela un gap di almeno 20 miliardi di dollari. "La lotta al cambiamento climatico avrà successo solo se tutti in questa stanza si uniranno per promuovere più ambizione, più cooperazione e più credibilità - ha affermato ancora Guterres -. Il mondo richiede che tutti noi, ma essenzialmente voi, in quanto principali economie del mondo, agiate immediatamente per condurci verso un futuro sostenibile".



