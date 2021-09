Siria: Ong, bombardamenti turchi nel nord, 4 uccisi Anche un minore tra le vittime del raid su Ayn Issa

(ANSAmed) - BEIRUT, 17 SET - Almeno 4 persone, tra cui un minore, sono rimaste uccise stamani in bombardamenti missilistici turchi nel nord della Siria, in una zona controllata da miliziani dell'ala siriana del Partito dei lavoratori curdi (Pkk). Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui l'attacco è avvenuto nella località di Debs, vicino ad Ayn Issa, tra Raqqa e il confine con la Turchia. (ANSAmed).