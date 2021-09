Expo Dubai: Andrea Bocelli fra le star all'inaugurazione Si stimano 25 milioni di visitatori, 5 al Padiglione Italia

(ANSAmed) - DUBAI, 20 SET - Italia protagonista della cerimonia d'inaugurazione di Expo Dubai la sera del 30 settembre con uno dei suoi cittadini più conosciuti al mondo: Andrea Bocelli. Il tenore italiano aprirà la cerimonia d'inaugurazione di Expo Dubai, esibendosi insieme ad altri musicisti internazionali e nomi noti sulla scena musicale dell'area del Golfo, come Ellie Goulding, Mohammed Abdu e Hussain Al Jassmi.



Il tenore italiano è molto noto negli Emirati Arabi e nell'area del Golfo. Sarà affiancato da una serie di altre star internazionali tra cui la popstar britannica Ellie Goulding, il pianista cinese Lang Lang, la 4 volte vincitrice Grammy Angelique Kidjo, l'attrice e cantautrice Andra Day, Hussain Al Jassmi e i cantanti emiratini Ahlam Al Shamsi e Mohammed Abdu e la cantautrice libanese Mayssa Karaa. La cerimonia di apertura è curata dall'italo-belga Franco Dragone, già direttore creativo del Cirque du Soleil e La Perle, e Scott Givens, Presidente e CEO di FiveCurrents.



Sono 192 i Paesi che hanno confermato la partecipazione all'Expo di Dubai, mai altra Esposizione Universale in passato ha avuto una simile affluenza, nella precedente edizione di Milano nel 2015 erano in 141 tra Paesi e Organizzazioni partecipanti.



Si stimano circa 25 milioni di visitatori, anche se sono in diversi a tarare al ribasso questa stima a causa dell'emergenza sanitaria da Covid ancora in atto: le stime più reali dicono 12 milioni. L'affluenza prevista al Padiglione Italia è di cinque milioni. (ANSAmed).