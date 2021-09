Migranti: 129 soccorsi da Ocean Viking nel fine settimana In 4 operazioni al largo della Libia e di Malta

(ANSAmed) - MARSIGLIA, 20 SET - La Ocean Viking, la nave della ong Sos Mediterranee, ha soccorso 129 migranti al largo della Libia e di Malta durante il fine settimana: lo ha reso noto oggi la stessa ong in un comunicato sottolineando che due di loro sono stati trasferiti questa mattina su un'unità della "Guardia Costiera italiana con quattro membri delle loro famiglie" poiche' soffrivano "di malattie croniche e avevano bisogno di cure mediche urgenti a terra". Gli altri "123 sopravvissuti sono ancora a bordo della Ocean Viking e il più giovane di loro ha meno di un mese", prosegue la nota.



Nel primo soccorso, avvenuto a mezzogiorno di sabato, sono state tratte in salvo 25 persone che si trovavano su "una barca di legno in pericolo in acque internazionali" al largo delle coste libiche. Domenica mattina sono stati tratti in salvo altri 33 migranti, sempre al largo della Libia. La sera di domenica e nella notte tra domenica e lunedì, inoltre, la nave ha effettuato due ulteriori operazioni di salvataggio, questa volta al largo di Malta: nella prima sono state soccorse 58 persone e nella seconda 13.



Secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), almeno 1.369 persone sono morte nel Mediterraneo dall'inizio dell'anno mentre cercavano di raggiungere l'Europa.



