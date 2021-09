Migranti: Coisp, trafficanti hanno raddoppiato prezzo viaggi Dopo che norme Italia hanno ampliato chances di avere protezione

(ANSAmed) - ROMA, 21 SET - "Le organizzazioni di trafficanti di esseri umani, negli ultimi mesi, hanno aumentato i loro affari raddoppiando perfino il prezzo del viaggio verso l'Italia, soprattutto in considerazione delle innovazioni normative introdotte dal precedente governo che ha ampliato le possibilità di usufruire della protezione speciale". Così Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, nell'ambito dell'incontro 'La sicurezza partecipata nelle aree metropolitane' che si è tenuto questa mattina a Roma.



"Gli ultimi arresti a Reggio Calabria di 35 scafisti di nazionalità spagnola, russa e ucraina, infatti - osserva Pianese - danno l'idea dell'interesse criminale internazionale che c'è dietro questi fenomeni migratori". "Il fatto che l'immigrazione clandestina venga ancora definita come una 'emergenza' - aggiunge il segretario del Coisp - non fa che dimostrare l'incapacità di affrontare e gestire in modo sistemico un fenomeno annoso e globale che incide profondamente sul sistema di sicurezza del nostro Paese, anche per le ingenti risorse umane delle forze dell'ordine assorbite".(ANSAmed).