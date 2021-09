Kosovo: guerra delle targhe, prosegue protesta dei serbi

BELGRADO - Situazione sostanzialmente tranquilla ma sempre carica di tensione al confine fra Kosovo e Serbia, dove per il quarto giorno i manifestanti serbi bloccano i valichi di Jarinje e Brnjak per protesta contro l'obbligo del cambio di targa per i veicoli in entrata dalla Serbia. I due posti di frontiera sono bloccati da una lunga fila di camion, ruspe, pneumatici e altro materiale che impediscono il regolare passaggio dei veicoli. E' possibile solo passare la frontiera a piedi. L'unico posto di confine aperto alle auto e ai camion è quello di Merdare.



I manifestanti - tenuti a bada da un massiccio schieramento di reparti speciali armati della polizia kosovara, appoggiati da mezzi blindati - hanno trascorso un'altra notte al freddo e sotto le tende per presidiare le loro postazioni e protestare per quella che viene ritenuta una decisione unilaterale e provocatoria di Pristina, per la quale dal 20 settembre tutti i veicoli che entrano dalla Serbia e circolano in Kosovo devono cambiare la targa serba con una kosovara provvisoria, al costo di 5 euro e valida due mesi. Ciò, sostiene il premier Albin Kurti, per il 'principio di reciprocità' e in risposta a un analogo obbligo che hanno i veicoli kosovari in entrata in Serbia. Una situazione che ha irrigidito ulteriormente le posizioni delle parti già molto distanti, gettando nuove ombre sul prosieguo del dialogo facilitato dalla Ue.

Da Bruxelles si moltiplicano gli appelli alla moderazione e al ritorno al tavolo negoziale, ma Belgrado ha fatto sapere che il dialogo potrà riprendere solo se si ritornerà alla situazione anteriore al 20 settembre - revoca della misura sul cambio di targa e ritiro dal nord del Kosovo a maggioranza serba delle unità armate della polizia kosovara. La Serbia, sostiene il presidente Aleksandar Vucic, è un Paese sovrano, il Kosovo non lo è e non può imporre proprie targhe automobilistiche con la sigla RKS - Repubblica del Kosovo.

Borrell, no azioni unilaterali, andare avanti con dialogo facilitato da Ue

BRUXELLES - "L'Ue chiede una immediata de-escalation nel nord del Kosovo. Devono essere evitate provocazioni o azioni unilaterali poiché andrebbero direttamente contro l'interesse della popolazione nella regione". Così l'Alto rappresentante Ue, Josep Borrell, in una nota sulla crisi scoppiata tra Serbia e Kosovo dopo la decisione delle autorità di Pristina di imporre l'obbligo per le auto in entrata dalla Serbia di sostituire le targhe con altre temporanee kosovare recanti la sigla Rks (Repubblica del Kosovo).

L'Ue esorta i due Paesi ad "adottare un approccio responsabile e ad operare attraverso il dialogo facilitato dall'Ue per evitare qualsiasi ulteriore escalation, ripristinare un'atmosfera pacifica e lavorare a soluzioni praticabili", prosegue la nota, ricordando come sia "nell'interesse di tutti cercare una via da seguire che permetta la libertà di movimento e migliori la vita quotidiana delle persone". Nella nota si sottolinea, infine, come tutti gli accordi raggiunti nel quadro del dialogo mediato dall'Ue siano "validi e vincolanti per entrambe le parti" e costituiscano "un elemento importante per la normalizzazione definitiva delle relazioni tra Kosovo e Serbia". Pertanto "l'Ue e gli Stati membri esortano il Kosovo e la Serbia a rispettare pienamente e ad attuare tutti i loro obblighi di dialogo senza ulteriori indugi".