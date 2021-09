Migranti: salgono domande asilo nell'Ue, +115% II trimestre

BRUXELLES - Nel secondo trimestre 2021 si sono registrate 103.895 prime richieste di asilo in Paesi Ue, ovvero il 115% in più del secondo trimestre 2020 (quando se ne registrarono 48.370), e il 9% in più rispetto al primo trimestre 2021 (95.265). Il numero resta comunque più basso dei livelli pre-pandemia: rispetto al secondo trimestre 2019 le domande di asilo sono scese del 28%. Lo rendo noto Eurostat.



Nel secondo trimestre 2021, rispetto al primo, sono scese invece le successive richieste di protezione internazionale, ovvero quelle effettuate nuovamente dopo una decisione negativa. Sono state 13.805, mentre nel trimestre precedente erano 28.150.