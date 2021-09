Israele:siti palestinesi svelano dati prossimo capo Shin Bet Media, con accanto la dicitura 'Ricercato'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 27 SET - Siti palestinesi hanno reso pubblico il nome e l'indirizzo di casa del prossimo capo dello Shin Bet, la Sicurezza interna di Israele, i cui dati personali sono secretati nel Paese fino alla sua entrata ufficiale in carica il 13 ottobre prossimo. Lo riferiscono i media secondo cui accanto ai dati è comparsa la dicitura 'Ricercato'.



La diffusione delle informazioni riservate - hanno sottolineato i media - avviene in un momento di forte tensione in Cisgiordania. Ieri durante la caccia ad una cellula di Hamas vicino Jenin e in altre località dei Territori l'esercito israeliano ha ucciso in scontri a fuoco 5 miliziani palestinesi mentre due soldati sono rimasti gravemente feriti. Il capo di stato maggiore dell'esercito Aviv Kochavi e il premier Naftali Bennett hanno denunciato che la cellula progettava "imminenti attacchi terroristi" in Israele.



Il prossimo capo dello Shin Bet - noto per ora con la sola lettera 'R' (Resh, in ebraico) - è attualmente il vice dell'organizzazione guidata dal 2016 da Nadav Argaman. Tra i vari compiti dello Shin Bet c'è anche quello di sovrintendere l'intelligence in Cisgiordania e prevenire potenziali disordini.(ANSAmed).