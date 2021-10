Raid Usa ha ucciso un leader di al-Qaida in Siria

WASHINGTON - Uno dei leader di al-Qaida, Salim Abu-Ahmad, è stato ucciso in un raid aereo condotto in Siria dalle forze americane lo scorso 20 settembre. Lo ha reso noto il Comando centrale delle forze armate Usa (Centcom).



Salim Abu-Ahmad era a bordo di un'auto in una zona rurale a nordest del Paese ed era responsabile di aver pianificato, finanziato e approvato attacchi su scala interregionale da parte di al-Qaida, hanno spiegato al Centcom, sottolineando come non risulti che nel corso del raid ci siano state vittime civili.