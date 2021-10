Egitto: udienza per Alaa, dissidente irriducibile Abdel Fattah in aula dopo altri due anni di custodia cautelare

(ANSAmed) - IL CAIRO, 18 OTT - Nel silenzio dei principali media egiziani, Alaa Abdel Fattah uno dei più noti e irriducibili dissidenti del Paese è tornato oggi in un'aula d tribunale al Cairo, stavolta a termine di un altro lungo periodo - oltre due anni - di custodia cautelare. "La prima udienza è oggi" ha confermato all'ANSA una fonte giudiziaria riferendosi al nuovo processo all'attivista di sinistra, icona della rivoluzione del 2011 contro l'allora presidente Hosni Mubarak ma anche delle sporadiche e subito represse proteste contro l'attuale, Abdel Fattah al Sisi.



Abdel Fattah, assieme ad altri due coimputati, è accusato di "appartenenza a un gruppo terroristico", "abuso di piattaforme di social media" e "pubblicazione di notizie false", aveva ricordato sabato Middle East Eyes (Mee), un sito di informazione oscurato in Egitto citando il loro avvocato e riferendosi anche a Mohamed al-Baqer e al blogger Mohamed Ibrahim detto "Oxygen".



Il processo si tiene davanti a un "tribunale per reati minori della sicurezza di Stato" e i tre sono detenuti dal settembre 2019, con Amnesty International che ha bollato le accuse come "infondate" e ha definito "disumane" le loro condizioni carcerarie, ricorda Mee. La sorella di Abdel Fattah, Mona Seif, sabato aveva detto di essere andata a trovare il fratello in carcere notando che "si sta comportando come se dovesse morire in prigione": "Non ho mai visto mio fratello in quella situazione. Mai in vita mia l'ho visto così arrabbiato e stufo della vita', aveva riferito la donna, anch'ella nota dissidente.



Si tratta solo del capitolo più recente della sua vicenda giudiziaria di Abdel Fattah, in corso da sette anni. L'ex ingegnere informatico divenuto blogger e militante per i diritti civili era stato protagonista del movimento che dieci anni fa portò alla caduta del presidente-autocrate Mubarak diventando uno dei volti di quella rivoluzione. Alaa era stato arrestato nuovamente una decina di giorni dopo le proteste antigovernative del settembre 2019 cui aveva partecipato nonostante fosse in liberta' vigilata con obbligo di pernottamento in commissariato.



Il 39enne, che nel marzo di quell'anno aveva finito di scontare una precedente condanna a cinque anni di reclusione, l'anno scorso era stato segnalato nella famigerata prigione di massima sicurezza Tora 2 (nota come 'Lo scorpione 2') dove - come sostiene Amnesty international - "le condizioni detentive sono aberranti". La pena di cinque anni di reclusione, frutto della revisione di una condanna a 15, gli era stata inflitta nel febbraio 2015 per aver partecipato a una manifestazione degenerata in disordini nel novembre di due anni prima.



Gli incidenti avvennero nella capitale nel 2013 davanti alla sede del Consiglio consultivo che esaminava una proposta di riforma costituzionale nei mesi di potere della giunta militare seguita alla defenestrazione del presidente islamista Mohamed Morsi. L'attivista era già stato arrestato altre quattro volte: una sotto Mubarak (2006) e tre nella prima fase della rivoluzione egiziana (2011-2013). L'ong americana "Freedom House" classifica l'Egitto come Paese "non libero" e molte altre istituzioni e organizzazioni internazionali criticano il Cairo sul rispetto dei diritti umani e civili. (ANSAmed).