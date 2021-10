Università Parthenope lancia master in Logistica Marittima Primo in Italia, insieme a Accademia dell'Alto Mare e CNR-ISMed

(ANSAmed) - NAPOLI, 18 OTT - E' stato istituito il primo Master in Italia in Logistica Marittima Integrata. Il corso nasce dalla firma di un'intesa tra l'Università degli Studi di Napoli Parthenope, l'Accademia dell'Alto Mare e l'Istituto di Studi sul Mediterraneo del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-ISMed), rappresentati dalla professoressa Lourdes Fernández del Moral Domínguez, dall'avvocato Alfredo Vaglieco e dal professore Salvatore Capasso.



Il Master rappresenta un unicum nel panorama nazionale e nasce con l'obiettivo di qualificare delle figure professionali specifiche nel settore della logistica marittima, offrendo solide competenze avanzate, approfondimenti su tematiche specifiche che stanno via via entrando a far parte del ventaglio di strumenti e metodologie nel settore, secondo una visione integrata focalizzata sulla nave. Il programma prevede una fase di didattica frontale, caratterizzata da una spiccata trasversalità negli ambiti disciplinari economico, geopolitico, ingegneristico e giuridico; presentazione di case studies relativi ad applicazioni pratiche della logistica marittima; stage formativi, presso aziende ed enti di interesse nazionale e internazionale. Sia i case studies sia gli stage caratterizzeranno quattro linee di sviluppo specifiche, relative alla progettazione del sistema di supporto di una flotta, alla gestione delle operazioni tecniche navali, alla gestione dei porti e di una base navale e alla progettazione della rete di fornitura navale.



Il Master vedrà la partecipazione anche di Fincantieri, Leonardo, Interporto Campano, Autorità Portuale del Mar Tirreno Centrale, Confitarma ed SRM-Studi e Ricerche per il Mezzogiorno con l'obiettivo di sia di fornire lezioni da parte di esperti nel settore, corredate da esercitazioni, analisi e discussione di casi e condivisione di esperienze operative, sia di ospitare tirocini presso le rispettive sedi agli iscritti al Master. La Convenzione tra l'Università Parthenope, l'Accademia dell'Alto Mare e il CNR-ISMed rappresenta, sottolinea una nota, il naturale punto di convergenza di interessi comuni nella cultura e nel rilancio delle attività marittime sul territorio.



