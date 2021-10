Covid: il Marocco adotta il pass vaccinale

RABAT - A partire da giovedì 21 ottobre, il Marocco adotta il pass vaccinale. Il documento che si ottiene dopo la seconda dose di vaccino, servirà per esempio per tutti gli spostamenti tra città e da una provincia all'altra, sia su mezzi di trasporto pubblici sia privati.

Senza pass non sarà possibile accedere agli uffici pubblici, privati o di qualsiasi tipo sia come dipendenti e funzionari sia come cittadini. Hotel e locali turistici, ristoranti bar e negozi, palestre e hammam chiederanno ai clienti di esibire il pass per farli entrare.