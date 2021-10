Covid: Israele, rilevato caso di sottovariante Delta AY4.2 Individuato in un ragazzo rientrato dalla Moldova

(ANSAmed) - TEL AVIV, 20 OTT - Una sottovariante della mutazione Delta del coronavirus è stata rilevata in un adolescente israeliano rientrato dalla Moldova ed il suo caso viene adesso seguito con attenzione dai responsabili sanitari.



Il ragazzo è stato diagnosticato al suo ritorno all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv e subito sottoposto ad isolamento.



Secondo i media locali la sottovariante in questione è nota come AY4.2 ed è già presente in Gran Bretagna.



Nei giorni scorsi il premier Naftali Bennett aveva annunciato che Israele "sta sconfiggendo la variante Delta, ma non abbandona il pedale dell'acceleratore e si prepara fin d'ora ad un possibile 'scenario Omega'" (il nome in codice di una nuova variante).



Una consultazione di esperti è stata intanto convocata oggi per esaminare il possibile impatto della nuova sottovariante della Delta. (ANSAmed).