Yemen: coalizione saudita, uccisi 92 ribelli Houthi In una serie di operazioni vicino alla città di Marib

(ANSAmed) - ROMA, 22 OTT - Oltre 90 membri delle milizie sciite Houthi, appoggiate dall'Iran, sono stati uccisi in Yemen in una serie di attacchi compiuti nelle ultime 24 ore dalle forze della coalizione araba a guida saudita vicino alla città di Marib. E' quanto afferma la stessa coalizione in un comunicato citato dall'agenzia saudita Spa.



Nel comunicato si afferma che la coalizione ha compiuto 31 operazioni nelle località di Juba e Kasara, nei pressi appunto di Marib, roccaforte governativa in una regione ricca di petrolio situata circa 180 chilometri a est della capitale Sana e da mesi sotto assedio dei ribelli Houthi.



"Gli attacchi hanno portato tra l'altro alla distruzione di 16 veicoli militari e all'uccisione di 92 elementi terroristi", si afferma ancora nella nota, con riferimento ai ribelli Houthi.



