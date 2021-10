Migranti: naufragio nell'Egeo, si cercano diversi dispersi

ATENE - Naufragio di migranti al largo delle isole greche nel mar Egeo. La guardia costiera greca ha fatto sapere stamani di aver tratto in salvo 20 persone da un barcone che è affondato e riferisce di ricerche in corso di diversi altri presunti dispersi nei pressi dell'isola di Chios, in condizioni meteorologiche difficili.



"Secondo coloro che erano sulla barca, a bordo erano in 27", afferma una nota delle autorità marittime elleniche. Oltre ai guardacoste di Atene, alle attività di ricerca e soccorso partecipano un mezzo della Nato e alcune barche di pescatori della zone, insieme a due elicotteri.