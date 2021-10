Siria: media, Turchia pronta a offensiva in tutto il nord

BEIRUT - La Turchia è pronta a lanciare una vasta offensiva militare in tutta la fascia frontaliera con la Siria usando le forze locali siriane da anni cooptate da Ankara. Lo riferiscono oggi media panarabi che citano fonti militari turche e russe e altre delle opposizioni siriane. Secondo le fonti, la Turchia intende lanciare "quanto prima" l'offensiva nel nord-ovest siriano contro forze jihadiste non siriane, per lo più provenienti dall'Asia Centrale e dal Caucaso. Questa iniziativa è, secondo le fonti, coordinata con Mosca.



L'altra offensiva militare turca si concentrerà, sempre secondo le fonti, nella parte nord-orientale della Siria dove si trovano milizie del Pkk curdo, formazione ostile ad Ankara. Anche in questo caso l'offensiva è stata concordata con Mosca.



Secondo le fonti l'avvio delle manovre militari non potrà avvenire prima dell'atteso incontro nei prossimi giorni a Glasgow tra Erdogan e il presidente americano Joe Biden a margine della conferenza sul clima COP26 che si svolgerà in Scozia da dopodomani al 12 novembre.