Tunisia: scoperto scavo vicino residenza ambasciatore Francia

TUNISI - La procura di Tunisi ha aperto un'indagine sulla scoperta di uno scavo che porterebbe ad un tunnel nei pressi della residenza dell'ambasciatore francese in Tunisia, a La Marsa. Lo ha reso noto il Ministero dell'Interno di Tunisi in una nota, precisando che le indagini sono state delegate alla Direzione generale per la lotta al terrorismo della Guardia nazionale.



Secondo la stessa fonte, sulla base di segnalazioni di attività sospette e dopo aver rilevato la presenza di un individuo schedato come estremista, nei pressi di una casa vicino alla residenza dell'ambasciatore francese, il Ministero dell'Interno ha autorizzato gli agenti a fare irruzione nella proprietà. Secondo alcune fonti locali il tunnel, della lunghezza di parecchie decine di metri, punterebbe in direzione della residenza dell'ambasciatore francese, ma tale circostanza non è precisata dal Ministero nella nota.