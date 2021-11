Francia: migrante trovato morto in spiaggia del Nord

PARIGI - Un migrante è stato trovato morto oggi, intorno alle sette del mattino, su una spiaggia di Wissant, nel dipartimento del Pas-de-Calais, nel nord della Francia, in prossimità di una piccola imbarcazione e due altri migranti sono stati trasportati in ospedale in stato di "severa ipotermia": è quanto riferito da fonti vicine all'inchiesta alla France Presse. Già ieri, la procura di Dunkerque aveva riferito di un migrante morto e un altro disperso nel naufragio di diverse imbarcazioni il giorno precedente nel Canale della Manica, mentre oltre 400 persone sono state tratte in salvo.



"Numerose" operazioni di salvataggio sono state condotte nello stretto del Pas-de-Calais, cominciate nella notte tra martedì e mercoledì e proseguite "fino alla sera" dello stesso giorno, riferisce un comunicato della prefettura marittima della Manica e del mare del Nord (Premar). Il migrante deceduto nel naufragio sarebbe "un adulto" di una "trentina d'anni" e l'imbarcazione con cui tentava di raggiungere la Gran Bretagna trasportava "una quarantina di persone", ha detto all'Afp il procuratore di Dunkerque, Sébastien Piève, secondo i primi elementi disponibili. La procura ha aperto un'inchiesta per "omicidio volontario", affidata alla Polizia di frontiera. La persona dispersa sarebbe invece caduta in mare al largo, secondo il racconto dei migranti tratti in salvo e riportati a terra.



"Questa settimana c'è una forte attività" di imbarcazioni di fortuna che tentano la traversata del Canale, probabilmente spinte "da condizioni meteo relativamente clementi", ha aggiunto il procuratore. Nella notte tra lunedì e martedì erano stati salvati altri 292 migranti in 7 diverse operazioni di soccorso.