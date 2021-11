Gaza: Israele ha intercettato un drone di Hamas Portavoce militare: su tratto di mare lungo la Striscia

(ANSAmed) - TEL AVIV, 8 NOV - Una batteria Iron Dome di difesa aerea ha intercettato oggi un drone di Hamas lanciato da Gaza verso il mare. Lo ha reso noto il portavoce militare israeliano. Il velivolo, ha aggiunto, era stato monitorato dall'aviazione israeliana durante tutto il suo tragitto.



Sull'episodio non sono stati forniti altri dettagli. I media locali aggiungono che l'eco della esplosione è stata udita in alcune località israeliane vicine alla striscia di Gaza, dove ha destato sorpresa fra la popolazione perché le sirene di allarme non erano state attivate. (ANSAmed).