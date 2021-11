Tunisia: in vista nuova manifestazione contro il presidente Appuntamento domenica prossima davanti al Parlamento

(ANSAmed) - TUNISI, 8 NOV - Il collettivo 'Cittadini contro il colpo di Stato', ha annunciato su internet una nuova manifestazione contro il presidente Kais Saied per domenica prossima davanti al Parlamento del Bardo.



Il gruppo, formato in gran parte da simpatizzanti del partito islamico Ennhadha e di Al Karama, oltre che da rappresentanti della società civile, avrebbe dovuto tenere una conferenza stampa questa mattina a Tunisi ma per un problema di mancate autorizzazioni del locale nella quale era prevista, si è limitato a svolgere un punto stampa all'aperto. Durante l'incontro è stata ribadita la ferma volontà di opporsi a quello che definisce un "colpo di Stato" da parte del presidente Saied.



Tra le persone più attive del collettivo si segnalano il vicepresidente del Parlamento, Samira Chaouachi, il direttore esecutivo del partito Amal, Ridha Belhaj, l'ex leader di Ennahdha, Samir Dilou, e l'ex consigliere di Saïed, Abderraouf Betbaïeb. Il collettivo ha sottolineato la necessità di organizzare elezioni legislative anticipate, un dialogo nazionale inclusivo e riforme a tutti i livelli nel Paese. Per raggiungere questo obiettivo, il collettivo auspica tra l'altro di finalizzare l'elezione dei membri della Corte Costituzionale e di istituire un organismo per il buon governo e la lotta alla corruzione. (ANSAmed).