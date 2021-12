Migranti: Canarie, un morto su barcone con altre 18 persone

MADRID - Le autorità spagnole hanno certificato la morte di una delle 19 persone che viaggiavano a bordo di un barcone soccorso nella serata di ieri vicino a La Gomera, una delle isole Canarie. Lo riferisce il servizio per le emergenze dell'arcipelago. Le agenzie di stampa iberiche aggiungono che alcuni dei sopravvissuti sono stati trasportati in ospedale viste le loro precarie condizioni di salute.



Il servizio per le emergenze delle Canarie riferisce inoltre che nelle ultime ore è stato soccorso un altro barcone al largo di Gran Canaria: a bordo c'erano 52 persone, di cui nove sono state ricoverate in ospedale. L'ong Caminando Fronteras, mediante la sua portavoce Helena Maleno, ha riferito di aver raccolto testimonianze secondo le quali alla partenza dall'Africa si erano imbarcate 56 persone, per cui quattro mancherebbero all'appello: si tratterebbe di un bimbo piccolo, due donne e un uomo. Il dato non è stato confermato, per il momento, dalle autorità spagnole.