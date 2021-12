Violenza sulle donne, domani marcia silenziosa a Tunisi

TUNISI - Il "Movimento delle donne indipendenti", un raggruppamento di 9 associazioni a tutela dei diritti delle donne, organizza domani a Tunisi una marcia silenziosa per denunciare la violenza contro le donne e sollecitare le autorità ad assumersi le proprie responsabilità nella tutela dei diritti delle donne e di genere e nel perseguire gli autori dei reati a sfondo sessuale e discriminatori nei confronti delle donne. Lo annuncia il presidente dell'associazione Kalam, Feryal Charfeddine, sottolineando che la marcia concluderà le azioni in Tunisia della campagna internazionale dei 16 giorni di attivismo contro la violenza di genere organizzata ogni anno dal 25 novembre al 10 dicembre, data di adozione della Dichiarazione universale dei diritti umani.



La marcia di domani a Tunisi sarà silenziosa per lanciare l'allarme sulle conseguenze del continuo silenzio dello Stato e del lassismo delle autorità nell'applicazione della legge contro la violenza sulle donne del 2017, indicando che l'obiettivo è sensibilizzare sul pericolo della violenza contro le donne e evidenziare che i casi di violenza reali sono molto più numerosi delle aggressioni denunciate dalle donne. Charfeddine ha invitato lo Stato e tutti i settori della società a impegnarsi per sensibilizzare sulla gravità di questo fenomeno e sulla necessità di attivare la legge n. 58 del 2017 e rivedere i curricula scolastici per sancire il principio della parità di genere.



Il Movimento delle donne indipendenti è composto da: l'Associazione tunisina delle donne democratiche, Bayti, il Gruppo Tawheda Becheikh, l'Associazione delle donne tunisine per la ricerca e lo sviluppo, l'Associazione Kef per la cittadinanza e le donne, Aswat Nisaa, Hope per la Famiglia e il Bambino, Kef Jousour e Kalam.