Manifestanti in piazza a Tunisi per protestare contro Saied

TUNISI - Nel giorno della festa della Rivoluzione, ad 11 anni dal tragico gesto del venditore ambulante Mohamed Bouazizi che, dandosi fuoco, fece divampare la protesta in tutto il Paese, manifestanti sono scesi oggi in piazza a Tunisi per protestare contro il presidente Kais Saied, che ha annunciato 4 giorni fa la sua road map verso le elezioni del 17 dicembre 2022.



Formato in gran parte da simpatizzanti del partito islamico Ennhadha e della coalizione islamista Al Karama, oltre che da rappresentanti della società civile, il gruppo 'Cittadini contro il colpo di Stato', composto da almeno 1500 persone, ha protestato contro le misure eccezionali disposte dal presidente il 25 luglio scorso, e chiesto una tabella di marcia per la ripresa dei lavori del Parlamento, la difesa della Costituzione, e per tutelare diritti e libertà con l'obiettivo di "salvare il Paese dal colpo di Stato" e fissare una data per elezioni legislative e presidenziali anticipate". "La gente vuole quello che non vuoi", vuole "la caduta del sistema", "Abbasso il golpe" o ancora "Libertà, libertà, il tempo dello stato di polizia è finito", questi alcuni degli slogan dei contestatori di Saied che denunciano di essere stati fermati dalle forze dell'ordine.



Di fatto i manifestanti sono stati bloccati tra il capolinea del treno Tgm che collega la capitale alla periferia nord e il grande orologio che segna l'ingresso al centro della città.



Meno numerosi, un centinaio di sostenitori del presidente, radunatisi davanti al Teatro Municipale, hanno sventolato bandiere tunisine e una grande bandiera algerina, il giorno dopo la visita del presidente Tebboune che ha concesso un prestito di 300 milioni di dollari alla Tunisia.