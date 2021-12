Spagna: il corpo di un migrante trovato in spiaggia

MADRID - Il corpo di un migrante morto è stato trovato su una spiaggia della provincia di Almería in Andalusia. Lo riferisce l'agenzia di stampa Efe, precisando che nella zona nelle ultime ore sono arrivate diverse piccole imbarcazioni e che il numero delle persone sbarcate non è ancora stato precisato.16 persone sono invece state soccorse al largo di Cabrera, una delle isole Baleari, secondo quanto reso noto dalla delegazione del governo spagnolo nell'arcipelago.



Un'imbarcazione con altre 16 persone è arrivata vicino a Murcia, mentre 18 sono state intercettate al largo di Almuñécar (Granada). Altre 56 persone sono sbarcate la scorsa notte alle Canarie, secondo il servizio per le emergenze regionale.