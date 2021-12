Covid: tunisini manifestano contro l'obbligo del green pass

TUNISI - Un gruppo di tunisini ha manifestato davanti alla sede del Tribunale amministrativo della capitale, chiedendo l'abolizione del decreto presidenziale che introduce, a partire da oggi, l'obbligo di presentazione di certificato vaccinale (green pass) per l'ingresso in uffici pubblici e privati e altri esercizi al coperto, ritenendo tale provvedimento "una lesione delle libertà civili".



Amnesty International ha chiesto alle autorità tunisine di sospendere l'applicazione di tale decreto ritenendo che questo testo "violi i diritti", chiedendo di modificare le disposizioni "che violano i diritti al lavoro e alla libertà di movimento garantiti dal diritto internazionale".



Anche l'ong "I Watch" mettendo in guardia "dall'esistenza di violazioni nel sistema di prenotazione Evax,", ha chiesto di differire l'entrata in vigore del relativo decreto presidenziale a data da destinarsi.



In Tunisia 5,5 milioni di persone su 11 milioni di abitanti risultano completamente vaccinate al 20 dicembre, secondo il Ministero della Salute.