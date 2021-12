Yemen: WFP, mancano fondi, 'costretti' a sospendere aiuti

SANAA - Il Programma alimentare mondiale (World Food Programme, WFP) ha annunciato di essere stato "costretto" a tagliare gli aiuti allo Yemen a causa della mancanza di fondi e ha messo in guardia su un aumento della fame nella popolazione del Paese devastato dalla guerra.



"Da gennaio, otto milioni di persone riceveranno una razione alimentare ridotta, mentre altri cinque milioni a rischio immediato di cadere in condizioni di carestia rimarranno a razione piena", ha affermato l'agenzia delle Nazioni Unite in una nota.