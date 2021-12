Israele: Wagner ancora tabù, proteste per spot pubblicitario

TEL AVIV - A 140 anni dalla morte, la musica del compositore tedesco Richard Wagner resta ancora oggi un tabù in Israele. Lo ha constatato due giorni fa la Discount Bank israeliana che, secondo il quotidiano economico Globes, è stata costretta da proteste ad annullare immediatamente uno spot pubblicitario televisivo che utilizzava sullo sfondo un breve brano della celebre Cavalcata delle Valchirie.



Per non pochi israeliani, in particolare per quanti fra di loro che sono sopravvissuti alla Shoah, la musica di Wagner è associata al periodo nazista, anche se allora il compositore era già deceduto. Ma ad alimentare l'insofferenza nei suoi confronti vi sono il suo forte antisemitismo e anche l'utilizzazione sistematica della sua musica da parte dei nazisti. Di fronte alle proteste, conclude Globes, la Discount Bank ha subito provveduto a sostituire il brano musicale contestato.