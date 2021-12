Migranti: 446 a bordo della Sea Watch 3, anche neonato

ROMA - "La Sea Watch 3 ha soccorso 96 persone su un gommone in grave difficoltà che stava imbarcando acqua. Tra i naufraghi una donna incinta al nono mese. A bordo abbiamo 446 naufraghi. Il più giovane di loro ha due settimane di vita". E' il tweet di Sea Watch Italia che ieri ha lanciato l'allarme alle autorità.

La donna incinta, una nigeriana, è stata evacuata stanotte perché aveva necessità di urgenti cure ostetriche, dalla Sea Watch 3 che si trova a circa 18 miglia dalla costa di Lampedusa.

Arrivata, assieme alla figlia di 2 anni, con motovedetta della Guardia costiera, al molo Madonnina, la partoriente è stata trasferita con ambulanza al Poliambulatorio dell'isola in attesa di essere caricata su un elisoccorso e portata in ospedale.