Cooperazione: accordo tra Tunisia e Fao per agricoltura e pesca Firmati a Tunisi nel 'Quadro di cooperazione 2021-2025'

(ANSAmed) - TUNISI, 28 DIC - Due accordi di cooperazione per la realizzazione di altrettanti progetti sono stati firmati a Tunisi dal ministro dell'Agricoltura, delle risorse idriche e della pesca, Mahmoud Elias Hamza e dal rappresentante dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) in Tunisia Philippe Ankers.



"Questi due nuovi progetti fanno parte del 'Quadro di cooperazione 2021-2025 del Sistema delle Nazioni Unite'", afferma la FAO in un comunicato. Il primo progetto, sostenuto dal Green Climate Fund (GCF), che vede la Fao come partner attuativo mira a migliorare la sicurezza alimentare e la resilienza ai cambiamenti climatici, attraverso l'elaborazione di un Piano d'azione nazionale per il settore agricolo. Esso prevede lo sviluppo di diverse opzioni di adattamento relative all'acqua, alla terra, alle colture, al bestiame, alla pesca e alla silvicoltura.



Questo piano si concentrerà sulla pianificazione delle azioni di adattamento e sul chiarimento dei ruoli e dei contributi delle parti interessate, inclusi i partner del settore privato.



Il progetto dovrebbe rafforzare le conoscenze sull'adattamento ai cambiamenti climatici per un processo decisionale informato; sostenere la resilienza del settore agricolo attraverso investimenti intelligenti per il clima e partenariati pubblico-privato; attuare piani di protezione sociale per un migliore adattamento nelle comunità rurali più vulnerabili; e portare innovazione attraverso le nuove tecnologie digitali.



Il secondo progetto è sostenuto invece dall'Agenzia norvegese per la cooperazione allo sviluppo e integra le attività precedentemente svolte dalla Fao in collaborazione con il governo tunisino, per generare dati concreti sulla protezione sociale nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Nella sua componente da implementare in Tunisia, chiamata 'SocPro4Fish' , il progetto si concentrerà sul miglioramento dell'accesso alla protezione sociale e mira a rafforzare le capacità istituzionali tunisine per estendere la copertura e migliorare la qualità delle prestazioni sociali rivolte a pescatori e lavoratori nel settore della pesca e dell'acquacoltura. (ANSAmed).