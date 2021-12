Covid: in Eau oltre 2mila casi in 24h, prima volta da giugno Continua l'aumento dei contagi, 2.234 positivi

(ANSA) - DUBAI, 29 DIC - Continua l'aumento dei contagi di coronavirus negli Emirati Arabi Uniti, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.234 nuovi positivi. Il Paese non superava i duemila casi giornalieri da giugno scorso, riferisce il quotidiano locale The National.



Nell'ultima giornata non sono stati registrati decessi associati a Covid-19. Con questi ultimi dati, il Paese ha raggiunto 757.145 contagi e 2.160 morti dall'inizio della pandemia.



Il numero di casi giornalieri è aumentato notevolmente a dicembre negli Emirati, passati da registrare meno di 50 casi all'inizio del mese agli ultimi dati di oggi. Le autorità hanno aumentato i test, e i governi dei diversi emirati stanno adottando o valutando nuove restrizioni per controllare la situazione sanitaria.



Per l'ingresso nel proprio territorio, a partire da domani Abu Dhabi reintrodurrà l'obbligo di green pass per i vaccinati, che negli Emirati prevede - oltre all'immunizzazione completa - un test Pcr negativo effettuato negli ultimi 14 giorni. Per i non vaccinati, per entrare nel territorio dell'emirato sarà necessario un Pcr negativo effettuato entro le 96 ore precedenti. La capitale ha poi annunciato che dal 3 gennaio, per due settimane le scuole pubbliche e private del territorio saranno in didattica a distanza.



Dubai, che ospita l'Expo 2020 fino alla fine di marzo, al momento non ha reintrodotto restrizioni all'ingresso nel proprio territorio, e ha confermato che le scuole riprenderanno in presenza dal 3 gennaio. (ANSA).