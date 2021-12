Covid: per Israele Italia e altri Paesi Ue non più 'rossi' Anche Germania e parte nazioni africane

(ANSA) - TEL AVIV, 29 DIC - L'Italia non è più dalla notte scorsa nella lista dei 'Paesi Rossi' verso i quali, causa Covid, Israele impedisce il viaggio ai propri cittadini. Lo ha deciso il Comitato governativo di lotta alla pandemia. Insieme all'Italia ci sono alcuni Paesi europei come la Germania, il Belgio, la Danimarca e una parte di paesi africani per i quali era stato avviato il bando al diffondersi della variante Omicron. Restano ancora 'rossi', tra gli altri, Usa, Canada, Gran Bretagna, Francia, Spagna e Portogallo. (ANSA).