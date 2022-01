Covid: a Genova boom di richieste per micro asili Sono affidati alle Tagesmutter, le 'mamme di giorno'

(ANSAmed) - GENOVA, 7 GEN - Si chiamano 'Tagesmutter', letteralmente significa "mamme di giorno": si tratta di professioniste riconosciute dal Ministero dello Sviluppo Economico che accolgono nella propria abitazione un massimo di cinque bambini in contemporanea per permettere alle famiglie di conciliare famiglia e lavoro. Una sorta di servizio a metà tra micro-asilo e babysitteraggio che sta crescendo in epoca covid.



A Genova ce ne sono circa venti gestite dalla Cooperativa Tagesmutter Arcobaleno di Cristina Polastro. La domanda rispetto all'offerta è più alta. "Il 30-40% delle domande non può essere soddisfatta. La pandemia ha evidenziato tale necessità perché molte mamme scelgono di mandare i figli in ambienti meno frequentati rispetto all'asilo tradizionale per ridurre il rischio di contagio. In un ambiente domestico si sentono più sicure".



Marta Brusoni, capogruppo in consiglio comunale di Vince Genova promette il massimo sostegno per aumentare in tempi brevi il numero di Tagesmutter. "Ho già posto la questione all'attenzione del consiglio comunale affinché il Comune favorisca l'apertura di nuovi centri Tagesmutter". Le donne che scelgono questo impiego devono svolgere 200 ore di corso in aula e 50 di tirocinio.(ANSAmed).