Francia: Parigi aprirà centro dedicato alle vignette satiriche In conformità con la promessa fatta nel 2020 da Macron

(ANSAmed) - PARIGI, 11 GEN - Una futuro centro dedicato alle vignette satiriche dovrebbe aprire "tra due o tre anni" a Parigi: è quanto riferisce l'Eliseo, in conformità con la promessa espressa nel 2020 dal presidente Emmanuel Macron, quando difese la "libertà di blasfemia" come elemento imprescindibile della libertà di espressione.



Il capo dello Stato dovrebbe annunciare l'apertura di una futura "Maison des dessins de presse'' ('Casa dei disegni di stampa) questo pomeriggio, in occasione di una cerimonia di auguri di inizio anno all'associazione della stampa presidenziale. Tra l'altro, oggi ricorre il settimo anniversario della marcia dell'11 gennaio 2015, quando milioni di persone si riunirono a Parigi e in tutta la Francia in omaggio alle vittime dell'attentato contro la redazione di Charlie Hebdo barbaramente uccise pochi giorni prima da un commando di attentatori jihadisti. (ANSAmed).