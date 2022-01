Migranti: 177 soccorsi al largo Marocco, 20 i minori

RABAT - La marina militare del Marocco ha portato assistenza a 177 migranti, per lo più subsahariani, soccorsi mentre, nella notte dì mercoledì 12 gennaio, a bordo di imbarcazioni di fortuna tentavano di raggiungere la Spagna. Tra i soccorsi 52 donne e 20 bambini in condizioni di salute precaria, per cui sono state necessarie le prime cure a bordo delle navi guardacoste.



Tutti i migranti sono stati accompagnati ai porti Boujdour e Dakhla, che sono di fronte alle Isole Canarie, per le cure e le procedure necessarie.