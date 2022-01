Spagna: incendio in casa riposo, almeno 6 morti e 10 feriti L'ipotesi è che la causa sia un corto circuito elettrico

(ANSAmed) - MADRID, 19 GEN - Almeno sei persone hanno perso la vita e almeno altre 15 sono rimaste ferite in Spagna nell'incendio di una casa di riposo avvenuto durante la notte tra ieri e oggi, hanno detto i soccorritori.



Almeno 15 le persone trasportate in ospedale persone ricoverate per intossicazione, hanno annunciato su Twitter i servizi di soccorso della regione di Valencia, nell'est della Spagna.



L'incendio è avvenuto intorno a mezzanotte in una casa di cura per anziani situata nel comune di Moncada. I vigili del fuoco hanno salvato 25 persone all'interno dell'edificio prima di circoscrivere le fiamme. Il presidente della regione di Valencia, Ximo Puig, ha dichiarato che un cortocircuito all'interno delle apparecchiature mediche appare al momento la causa più plausibile del rogo, sul quale sta indagando la Guardia civil.



"Sto seguendo le tragiche notizie che arrivano da Moncada", ha scritto su Twitter il premier spagnolo, Pedro Sánchez. "Le mie condoglianze alle famiglie delle persone scomparse". (ANSAmed).